In Inter-Fiorentina Mkhitaryan diventa motore occulto del gioco

Inter-Fiorentina ha visto Mkhitaryan diventare motore occulto del gioco di Inzaghi. L’armeno ha preso in mano la manovra, facendo da riferimento da centrocampo in su.

REGIA DINAMICA – La gestione del centrocampo dell’Inter cambia di partita in partita. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan giocano sempre, con annesse lamentele dei tifosi per il solito immobilismo di Inzaghi. Pur mantenendo gli stessi uomini però, il gioco non è mai lo stesso. I giocatori si adattano a stili e a modi di interpretare scelti a seconda delle necessità tattiche. Tanto che, per fare un esempio, su tre partite è cambiato tre volte il centrocampista con più tocchi. Il regista diciamo. Col Monza è stato Barella, col Cagliari Calhanoglu e con la Fiorentina ci ha pensato Mkhitaryan. Già, proprio l’armeno. Il giocatore di cui nessuno si accorge.

MOVIMENTI E CORSA – Mkhitaryan in Inter-Fiorentina è stato il regista occulto dei nerazzurri. Senza per questo diventare il vertice basso della squadra. L’armeno ha tenuto in mano il gioco, orchestrando la manovra nel cuore del centrocampo. Ecco la sua hetmap presa da Whoscored:

Il numerp 22 ha galleggiato su tutto il centrocampo. Spostandosi soprattutto tra la fascia sinistra e la zona centrale. Mettendo come base i movimenti, fatti nel modo giusto al momento giusto. Banalmente, la corsa: primo per km di tutti i giocatori con 12,166. Vediamo i tocchi.

PADRONE DEL CENTROCAMPO – Questa è la grafica dei tocchi di Mkhitaryan, sempre da Whoscored:

Evidente come si sia spostato dalla zona difensiva fino alla trequarti offensiva. I suoi tocchi sono 52, secondo dell’Inter dopo Darmian. Barella e Calhanoglu si sono fermati a 34 e 37, pur giocando 63 e 82 minuti contro i 100 dell’armeno. Già, perché Inzaghi non lo ha sostituito. Mkhitaryan è primo per passaggi tentati (44), secondo anche per passaggi realizzati (33), primo per passaggi in avanti (19) e anche per passaggi realizzati sulla trequarti (12). Il motore occulto del gioco.