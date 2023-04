In Inter-Fiorentina Dumfries torna protagonista della fase offensiva

Inter-Fiorentina ha visto Inzaghi sfruttare Dumfries in chiave offensiva. L’olandese ha giocato praticamente da esterno d’attacco.

RUOLO OFFENSIVO – Dumfries è stato tra i protagonisti di Inter-Fiorentina. Soprattutto come arma tattica. Inzaghi infatti lo ha sfruttato quasi come esterno d’attacco, con Darmian a coprirlo da terzino. Le posizioni medie del primo tempo prese dal report della Lega Serie A lo mostrano bene:

L’idea del tecnico era di sfruttare il possesso palla degli avversari e la tendenza dei terzini di Italiano a salire, sia per impostare che per rifinire. E i movimenti dell’olandese erano una chiave di questa idea.

PRESENZA IN AREA – Dumfries è stato un fattore in fase offensiva. Questi sono i suoi tocchi presi da Whoscored:

In totale sono 59, con 44 passaggi realizzati al 63%. 16 passaggi in avanti, 9 realizzati sulla trequarti (terzo dell’Inter, primo tra i giocatori “offensivi”). Da sottolineare i 10 tocchi in area avversaria, praticamente da ala, con anche un tiro da 0,38 xG secondo Understat. L’olandese è anche secondo per km percorsi con 11,295 e primo per dribbling, sia tentati (6) che riusciti (3). Un’arma offensiva in più.