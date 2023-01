In Inter-Empoli si rivede Lukaku: forma ben lontana dall’accettabile

Inter-Empoli ha visto il ritorno in campo di Lukaku. Una notizia non positiva. Il belga infatti ha mostrato un ritardo di condizione preoccupante.

RISPOSTA DAL CAMPO – Alla fine Lukaku è tornato in campo. Negli ultimi minuti di Inter-Empoli Inzaghi per cercare di evitare la sconfitta ha provato ad affidarsi anche al suo numero 90. Dando così una risposta a tutti quelli che si interrogavano sulle condizioni di forma del belga e sul suo potenziale minutaggio. Una risposta che non è stata esattamente incoraggiante.

POCHI TOCCHI – Lukaku ha giocato gli ultimi tredici minuti, in cui come detto l’Inter ha cercato l’assalto finale. Inzaghi sperava col suo ingresso di dare ulteriore perso al suo attacco, puntando su un guizzo di istinto e talento. Questa però è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

In totale i suoi tocchi di palla sono tre. E no, non è una grafica parziale. Sono tutti. Non tantissimi in tredici minuti di gioco. Da questi il belga ha tentato tre passaggi, tutti sbagliati. Perdendo anche tre palloni. Mostrando un deficit di condizione che arrivati a una settimana da febbraio è preoccupante.

CONDIZIONE PREOCCUPANTE – Lukaku non solo si è mosso poco, dimostrandosi in grande difficoltà nei tentativi di accelerazione e assolutamente impacciato nei cambi di direzione. Ma è apparso tanto pesante e senza forza nelle gambe da non riuscire nemmeno a saltare. Un netto passo indietro anche rispetto alla disastrosa prestazione di Monza, dove era mancata la testa più che il fisico. Per rispondere alla domanda delle ultime settimane quindi, al momento Lukaku non ha nemmeno venti minuti nelle gambe. Inzaghi lo ha mandato in campo solo per cercare una soluzione disperata a una partita storta. Come arriverà a Cremonese-Inter?