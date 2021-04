In Inter-Cagliari Conte alza i suoi esterni: ecco il 3-3-4

Inter-Cagliari ha visto un modulo nuovo per i nerazzurri. Conte ha alzato molto i suoi esterni formando un 3-3-4.

ESTERNI OFFENSIVI – Inter-Cagliari è stata una partita con degli accorgimenti tattici particolari da parte di Conte. Uno in particolare riguarda gli esterni di centrocampo. Il tecnico da qualche tempo li ha spostati in basso, in linea coi difensori, per assolvere a compiti di marcatura e togliere spazio ai tagli avversari. Non contro Semplici. Young e Darmian si sono alzati molto, praticamente in linea con le punte. Formando un inedito 3-3-4.

IL 3-3-4 – Queste prese dal report della Lega Serie A sono le posizioni medie dell’Inter:

Come vedete il 36 e il 15 sono ben oltre la linea di difesa. E pure quella di centrocampo. Conte, che si aspettava un atteggiamento difensivo dal Cagliari, ha puntato a schiacciare ancora di più gli uomini di Semplici. Affidando la manovra ai suoi centrocampisti e sfruttando gli esterni come attaccanti aggiunti. Che il gol sia venuto da Darmian su assist di Hakimi forse non è una coincidenza.