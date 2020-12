In Inter-Bologna Conte deve fare attenzione a una cosa in particolare

Antonio Conte

Inter-Bologna è una partita da non sottovalutare. Anche solo per i freschi precedenti. Ma in particolare Conte deve fare attenzione a una fase di gioco.

CARATTERISTICA DIFFUSA – Il Bologna è una squadra giovane che punta sulla fase offensiva. Mihajlovic ha impostato da subito i rossoblù a trazione anteriore e i suoi giocatori hanno delle caratteristiche precise. Soprattutto la corsa in verticale. Tutti, tranne i centrali difensivi puri ma se ne potrebbe discutere. E l’Inter lo ha scoperto sulla sua pelle giusto nell’ultimo incrocio a San Siro.

PROBLEMA RIPARTENZE – In quel famoso e rocambolesco 1-2 l’Inter venne travolta proprio dalle ripartenze degli uomini di Mihajlovic. Il Bologna ha tanti giocatori che si esaltano nei movimenti verticali, dinamici, veloci e capaci di portare palla. Da quelli noti tipo Palacio e Barrow agli sconosciuti come Juwara. Quindi Conte deve fare attenzione a una fase in particolare.

ATTENZIONE TATTICA – Parliamo della transizione difensiva. Guarda caso una delle cose che l’Inter ha più sofferto in tutto il corso della stagione. Commettere errori gratuiti, lasciare spazi per disattenzione tattica in particolare in questa partita può rivelarsi problematico. Contro il Bologna oggi non ci si può rilassare troppo. E i giocatori di Conte se lo ricordano benissimo.