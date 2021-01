In Inter-Benevento Conte rilancia Ranocchia? Fiducia massima

Ranocchia è pronto a tornare al centro della difesa in Inter-Benevento. Il centrale ha la massima fiducia di Conte pur avendo pochi minuti di campo.

RISERVE SCOMPARSE – Conte non è un grande amante delle rotazioni. Soprattutto in un reparto, quello difensivo. Dopo un inizio di stagione problematico non a caso il tecnico ha scelto i suoi tre titolari senza toglierli praticamente più. Questo ha portato alla sostanziale scomparsa delle riserve. In particolare di Ranocchia. La novità è che col Benevento potrebbe giocare. Da titolare.

QUANTO TEMPO – Il fatto non è banale. In Serie A Ranocchia non gioca dal 22 novembre, data di Inter-Torino. Non la gara più felice per la difesa di Conte. In generale in stagione il centrale ha 374 minuti. Il tecnico comunque si fida e probabilmente non a caso gli ha dato minuti in Coppa Italia, con la Fiorentina. Ben 120 visto che il gol decisivo di Lukaku è arrivato a fine supplementari. Praticamente la metà del suo totale in stagione fino a quel momento. Un rodaggio che torna comodo in questo ciclo di partite continue. Il numero 13 è pronto a guidare la difesa col Benevento. E poi chissà.