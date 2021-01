In Fiorentina-Inter tutti i riflettori su Eriksen: seconda occasione per lui

Condividi questo articolo

Christian Eriksen

Fiorentina-Inter di Coppa Italia è già la partita di Christian Eriksen. Il danese ha la sua seconda occasione per convincere Conte.

ANNUNCIO CHIAVE – Fiorentina-Inter ha un protagonista già annunciato. Si tratta di Christian Eriksen, annunciato appunto da Conte come titolare. Come non bastasse pure in un ruolo inedito, che rilancia il centrocampista nel suo immediato futuro nerazzurro. Un sonnacchioso esordio in Coppa Italia di mercoledì pomeriggio diventa così una partita con addosso gli occhi di tutti i tifosi dell’Inter.

TENTATIVI E OCCASIONI – Nell’ultimo periodo questo è il secondo tentativo di Conte di rilanciare Eriksen. Il primo è stata a Cagliari, come interno del 3-5-2. Una prova con molte luci iniziali, spente però abbastanza in fretta. E senza alcun appello, malgrado gli evidenti problemi di rendimento delle alternative del ruolo per limiti fisici, tecnici o di condizione. In Fiorentina-Inter arriva il secondo. Totalmente a sorpresa. Sia per il rilancio in sé che appunto per il ruolo di regista basso, mai provato in nerazzurro dal danese e in generale poco esplorato in carriera.

IL CAMPO RISPONDE – I riflettori dunque sono tutti su Eriksen. Fiorentina-Inter diventa la sua partita, in qualunque modo poi evolva. Conte gli regala un’occasione, forse inaspettata, ma lo ricopre anche di responsabilità. Il numero 24 sa di non poter sbagliare. Una situazione mai semplice. Ma, ancora una volta, è tutto nelle sue mani. Che risposte arriveranno in questo nuovo ruolo?