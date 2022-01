In Atalanta-Inter niente leone: Sanchez gioca, ma sbaglia tutto

Sanchez in Atalanta-Inter prometteva di spaccare il mondo. Invece in campo si è visto praticamente solo per gli errori.

GARA NEGATIVA – Atalanta-Inter doveva essere la partita di Sanchez. Il cileno veniva dal gol decisivo all’ultimo secondo della Supercoppa Italiana e aveva rivendicato il suo spazio in campo. Impossibile non confermarlo. Stavolta però Alexis non ha inciso. Anzi peggio. Probabilmente è stato il peggiore in campo.

RUOLI INVERTITI – Il numero 7 ha giocato in coppia con Dzeko, con dei compiti però insoliti. Il numero 9 ha fatto da regista offensivo, movendosi a tutto campo. Sanchez invece ha coperto il ruolo di punta. Spesso più alto del compagno, a cercare i tagli verticali e muoversi alle spalle della difesa. Tra tutti e due il contrario di quello che ci si aspettava. In particolare il cileno non è mai venuto incontro a cercare scambi e servire i compagni in verticale. Cioè quella che attualmente è la sua specialità. A fare la punta, vedendo pochi palloni, si è perso.

POCA PRESENZA E TANTI ERRORI – In totale Sanchez ha toccato 30 palloni, molto pochi per le sue abitudini. Questa è la grafica che li rappresenta presa da Whoscored:

I passaggi tentati sono 24, con 18 realizzati. Poca presenza, e assenza quasi totale in area. 5 palloni persi. Nemmeno un dribbling. E quell’unico tiro che diventa una colpa ulteriore. L’occasione infatti era perfetta, ma il cileno pur impensierendo Musso non è riuscito a segnare. Una prestazione negativa. Che ha rispedito il leone dritto nella sua gabbia.