Iliev e Inter divisi dalle idee: futuro in bilico. E ora occhio al baby Zefi

Iliev viene da un’ottima stagione con l’Inter Under-19 ma senza l’atteso grande salto il Prima Squadra. Una conseguenza fin troppo scontata ma stoppata dai piani nerazzurri, incentrati principalmente sull’alter ego Carboni. E adesso si rischia il “bis” con il baby Zefi, altro talento

NUOVA TAPPA OBBLIGATA – La cessione a sorpresa di Valentin Carboni in prestito al Monza apre più di un dibattito. Il classe 2005 argentino brucia un’altra tappa e lavora per essere già protagonista in Serie A con la maglia rossobianca. Niente di strano, considerato che all’Inter in Prima Squadra avrebbe fatto da spettatore non pagante per l’intera stagione. Il ruolo di quinto attaccante (che non è neanche il suo ruolo, ndr) nel 3-5-2 di Simone Inzaghi non è contemplato nelle rotazioni. Per un (altro) Carboni che va c’è un Nikola Iliev che resta. Resta, ancora per poco, e senza fiducia. Il classe 2004 bulgaro non fa parte dei piani dell’Inter di Inzaghi per questa stagione e di certo non farà un altro anno con Cristian Chivu in Primavera 1. La stellina dell’Inter Under-19, alter ego europeo di Valentin Carboni, ha fretta di crescere. A Iliev il Primavera 1 sta stretto. Si è capito benissimo nella passata stagione, si capisce ancora di più prima ancora che inizi ufficialmente questa. Il già 19enne di Yudelnik non vuole perdere altro tempo a giocare con i coetanei o addirittura con calciatori più giovani di lui. Da mesi sogna la Prima Squadra ma l’Inter di Inzaghi non gli regala questa occasione. Almeno non ancora. E il futuro è lontano da Milano.

Inter (Under-19) da Iliev a Zefi con Chivu

TALENTI DA VALORIZZARE – Iliev è in cerca di un progetto in cui sentirsi al centro. Scartate, per ora, le ipotesi arrivate dalla Serie A. Non è da escludere il ritorno a casa. Un ritorno a casa che non prometterebbe nulla di buono per l’Inter. Iliev è già nel giro della Nazionale A Bulgara e sicuramente avrebbe ancora più chance per diventare un elemento-chiave della sua Bulgaria, ma perderebbe lo step di crescita tattica necessario. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 dà più opzioni all’Inter, che deve decidere se credere ancora sul talento bulgaro cedendolo solo in prestito oppure “liberarlo” anzitempo per non ritrovarselo ad Appiano Gentile tra un anno. Del resto, non avendo la seconda squadra Under-23 in Serie C non può essere diversamente. Nell’Inter B il ribelle Iliev si sarebbe dovuto “adattare” senza polemiche. Il potenziale non si discute, il modo in cui valorizzarlo sì. E nel frattempo in casa Inter tiene banco anche il futuro di Kevin Zefi, classe 2005 irlandese già con parecchi occhi addosso. Salvo sorprese di mercato, sarà Zefi la nuova stellina dell’Inter Under-19 di Chivu. L’erede dell’uscente Iliev e magari anche il sostituto del coetaneo Carboni sotto la lente di Inzaghi in Prima Squadra. Un altro talento da non perdere di vista ma anche a cui non far perdere un anno di crescita. Non sempre le aspettative vengono rispettate: c’è chi brucia le tappe come Carboni e chi per la troppa fretta rischia di bruciare se stesso come Iliev. A Zefi la scelta per tenersi stretto il suo futuro, anche all’Inter.