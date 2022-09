Iliev, il nuovo gioiellino dell’Inter: dopo il gol scudetto arriva l’esordio in Nazionale

Il ‘nuovo’ gioiellino in casa Inter si chiama Nikola Iliev. Il trequartista della Primavera nerazzurra, dopo essere stato decisivo nella finale scudetto dello scorso anno contro la Roma, ha esordito ieri con la Nazionale maggiore.

CRESCITA IN CORSO – Nikola Iliev, classe 2004, è il ‘nuovo’ talentino di casa Inter. Nuovo tra virgolette, dal momento che già gli scorsi anni gli appassionati al calcio giovanile hanno potuto vederlo in azione con la maglia nerazzurra. Il trequartista bulgaro continua a mostrare la sua crescita. Dopo essere stato decisivo lo scorso anno nella vittoria dello scudetto con sette gol durante la regular season e soprattutto con la rete che ha deciso la finale contro la Roma, ieri è arrivato un altro prestigioso traguardo. All’età di 18 anni (compiuti a giugno), infatti, è arrivato l’esordio in nazionale maggiore. Precisamente in UEFA Nations League, al 72′ della sfida vinta dalla Bulgaria per 5-1 contro Gibilterra. Un momento sicuramente da ricordare.