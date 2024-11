Il Venezia di Di Francesco punta tutto o quasi su Oristanio

Il Venezia di Di Francesco è una squadra che cambia molto, e non ha ancora dei riferimenti assoluti. Tranne uno: l’attaccante Gaetano Oristanio, fondamentale per la manovra offensiva.

TATTICA – Il Venezia di Di Francesco ha come modulo di base il 3-4-2-1, interpretato con un tridente con una prima punta, una seconda e un centrocampista pronto sia ad inserirsi che ad aiutare la mediana. Tuttavia il tecnico in questi primi mesi di Serie A ha mostrato anche il 3-5-2 puro e sprazzi di difesa a quattro. Tratto distintivo della gestione è la varianza negli uomini, che ruotano ad ogni uscita in praticamente ogni ruolo. La squadra ha un approccio che punta al gioco malgrado le difficoltà incontrate.

Oristanio stella del Venezia: scherzetto alla sua ex Inter

STATISTICHE – Le ultime due partite con un pareggio e una vittoria rappresentano il miglior momento della stagione del Venezia. Il problema principale della squadra è la fase difensiva: i 18 gol subiti valgono il quarto peggior bottino in A, e per tiri subiti siamo al sesto peggior valore. I gol segnati invece sono 10, quarto peggior risultato del campionato, ma per tiri prodotti i veneti vanno meglio. La fase offensiva punta su iniziative individuali e sui dribbling. I calci piazzati sono una risorsa: metà dei gol arrivano da questa situazione, il secondo miglior dato in A.

DETTAGLI – Nelle ultime tre partite Di Francesco in porta ha fato fiducia a Stankovic. Il classe 2002 di scuola Inter è quindi la novità del momento, e ha risposto con personalità alla fiducia. Altro elemento di scuola Inter è Oristanio, il riferimento assoluto della manovra offensiva. Il mancino è fondamentale per le sue qualità individuali: primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, primo per dribbling (secondo in tutta la Serie A), primo per falli subiti, autore di un gol e un assist. Altro giocatore di qualità è Busio, che si divide tra centrocampo e attacco. L’americano è secondo per tiri e passaggi chiave, oltre che primo per passaggi dei giocatori non difensivi.