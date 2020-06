Il Sassuolo di De Zerbi: possesso palla e Boga come rivelazione

Il Sassuolo di De Zerbi è una squadra che cerca sempre il gioco e il possesso palla. In attacco produce tanto, ma tende anche subire troppo in fase di non possesso. Boga in questa stagione si sta dimostrando uno dei migliori esterni offensivi in A.

TATTICA – Il Sassuolo di De Zerbi è tatticamente duttile e il tecnico ama cambiare le carte a sua disposizione. Il modulo base ora è il 4-2-3-1, ma spesso nei big match si è vista una difesa più fluida, capace di passare a tre o a quattro. I neroverdi sono la terza squadra per possesso palla in Serie A

STATISTICHE – La prima partita dopo la sosta il Sassuolo l’ha persa per 4-1 contro l’Atalanta. Ma andando a vedere i numeri la squadra di De Zerbi ha giocato, tenuto palla e prodotto occasioni. Non va quindi sottovalutata. Anche perché come dimostrato all’andata i neroverdi possono subire, ma ci mettono poco a trovare reti, gioco offensivo e fiducia. Il Sassuolo con 42 gol fatti è il sesto miglior attacco della Serie A. I 43 gol subiti però valgono l’ottava peggior difesa. Dei gol realizzati ben 13 arrivano tra il 60esimo e il 75esimo.

DETTAGLI – Locatelli è ormai un punto fermo del gioco di De Zerbi: è il responsabile dell’impostazione dal basso, l’uomo che tocca più palloni (62,6 passaggi di media), il secondo migliore per assist (3 realizzati), ma anche il terzo per km medi e il primo per tackle. Djuricic è l’arma tattica preferita del tecnico, che lo usa come incursore dietro la punta, ma anche da falso nove (4 gol e 3 assist per lui). In attacco oltre ai soliti Caputo e Berardi impossibile non nominare Boga. L’esterno offensivo in questa stagione ha elevato il suo rendimento e mette insieme 4,3 dribbling a partita (migliore in tutta la Serie A), cui aggiunge 8 gol segnati e ben 23 occasioni prodotte (secondo della squadra).