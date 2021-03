Il ritorno di Sensi: in Bulgaria-Italia gioca titolare e fa il regista basso

In Bulgaria-Italia Mancini ha scelto di schierare Sensi come titolare a centrocampo. Il numero 12 è tornato a giocare come regista basso.

RITORNO DA TITOLARE – Sensi è tornato. Non in maglia Inter, ma con quella dell’Italia. Con cui evidentemente si trova più a suo agio visto il minutaggio stagionale. Nella vittoria contro la Bulgaria il numero 12 è partito titolare nel centrocampo a tre di Mancini, giocando come regista basso. Una prestazione non brillantissima, come naturale per un giocatore che ha avuto così tanti problemi da ottobre 2019. Ma utile per ritrovare minuti e fiducia. Aspettando un rientro anche in nerazzurro, che sembra non arrivare mai.

SUBITO IN REGIA – Il centrocampista è quarto per tocchi totali tra gli azzurri, ma i suoi compagni che lo superano hanno giocato tutti più minuti. In totale i suo tocchi di palla sono 83 e li potete vedere in questa grafica di Whoscored:

L’Italia ha tenuto il 68% di possesso e il baricentro alto. Così il nerazzurro ha potuto ritrovare confidenza col gioco e col pallone in un contesto favorevole. Sensi si è proposto ai compagni svariando praticamente su tutto il campo, alternandosi bene in regia con Verratti. Questa è la sua heatmap sempre presa da Whoscored:

Mancini, malgrado la lunga inattività del centrocampista, lo ha confermato il ruolo in cui lo ha sempre visto. Già contro la Bosnia, nell’altra partita giocata da titolare con l’Italia, aveva schierato Sensi come regista basso. Il ct insomma lo considera come alternativa a Jorginho. Forse addirittura la prima, davanti a Locatelli.