Il ritorno di Lukaku risolve a Inzaghi un problema della scorsa stagione

Il ritorno di Lukaku risolve un problema che ha pesato su tutta la prima stagione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Parliamo dell’uscita dal pressing alto.

SOLUZIONE IMMEDIATA – Il ritorno di Lukaku all’Inter non deve essere una scusa per adagiarsi mentalmente sulla sua presenza. L’Inter non deve e non può accontentarsi, sarebbe un rischio troppo grande. Ma il suo semplice ritorno, anche senza avere ancora indicazioni sulle suo condizioni e sul suo reinserimento in nerazzurro, risolve a Inzaghi un problema che lo ha attanagliato per tutta la sua prima stagione. Vale a dire l’uscita dal pressing alto.

USCITA VERTICALE – L’Inter ha sofferto il pressing avversario sia perché, in generale, questi sono migliorati nel portare pressione sia per la mancanza evidente di un’alternativa all’uscita manovrata. Tradotto, l’unica soluzione per Inzaghi era una manovra collettiva al limite del perfetto per scambi e movimenti. Mancava la soluzione diretta con la palla verticale sulle punte. Una colpa specifica di queste ultime, che per tutto l’anno non sono praticamente mai riuscite a fare da riferimento offensivo proteggendo i palloni lunghi. Lukaku è la cura a questo problema.

NUOVO SVILUPPO – Se c’è una cosa che Lukaku garantisce con la sua mera presenza è proprio la difesa del pallone. E successivamente la capacità di ripartire in campo aperto anche da solo. Due cose che l’Inter 2021-2022 sostanzialmente non ha avuto. Quindi il ritorno del belga regala a Inzaghi un piano B fatto e finito. Ma forse pure un nuovo piano A. L’Inter col ritorno di Lukaku ha risolto un problema. Ora ha una soluzione per uscire dal pressing. E può lavorarci sopra.