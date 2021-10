Il riposo per Dzeko? La prossima volta, ancora titolare con la Bosnia

In Ucraina-Bosnia Dzeko è stato ancora una volta il riferimento assoluto della sua nazionale per la fase offensiva.

IL RIPOSO? LA PROSSIMA VOLTA – Fin dall’estate in casa Inter si parla della necessità di gestire Edin Dzeko. Per una serie di motivi però questa cosa non è mai successa. E oltre al minutaggio in maglia nerazzurra ci sono le partite della Bosnia. In questa sosta infatti ha giocato da titolare 90 minuti col Kazakistan e ancora 90 minuti da titolare con l’Ucraina. E il suo turno di riposo non arriverà sicuramente in Lazio-Inter. Quindi tutto rimandato alla prossima volta.

LEADER DELL’ATTACCO – Con l’Ucraina Dzeko ha giocato per di più la solita gara dispendiosa. Da riferimento dell’attacco, più regista offensivo che centravanti. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono ben 50, con 31 passaggi. Come si vede il numero 11 è stato molto presente sulla trequarti, per pulire palloni e avviare la fase offensiva. Ecco la sua heatmap presa sempre da Whoscored:

Da trequartista leggermente spostato sulla destra più che da prima punta. L’ennesima partita di super lavoro, tra corsa e tocchi, per il centravanti dell’Inter.