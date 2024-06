Il rinnovo di Lautaro Martinez è anche un gesto simbolico dell’Inter

Il rinnovo di Lautaro Martinez non è solo questione di soldi. Se il controvalore economico del nuovo contratto infatti è sicuramente importante, il suo valore simbolico potrebbe aver fatto la differenza.

RINNOVO SIMBOLICO – Il tanto chiacchierato rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter è ormai a un passo. L’argentino avrà quell’adeguamento di stipendio che gli riconosce lo status adeguato, quello a cui è arrivato sul campo nell’ultimo anno. Un nuovo contratto che per la società ha anche un valore simbolico. Un fatto intangibile, che potrebbe aver fatto la differenza.

GESTO OLTRE IL VALORE ECONOMICO – I soldi hanno un peso, innegabile. Ma a volte non sono tutto. Lautaro voleva un adeguamento del suo stipendio, questo è un fatto. Ma come si spiega quel passo indietro fatto dal giocatore per arrivare all’accordo? Un peso può averlo avuto appunto il valore simbolico dell’offerta dell’Inter. Un rafforzativo ovviamente rispetto alla pura e semplice cifra del bonifico.

SENTIRSI AL CENTRO DI TUTTO – Il Toro infatti nell’ultima stagione è diventato appieno il simbolo dell’Inter. Il leader assoluto, anche con la fascia di capitano. Il primo gesto simbolico, che ha messo l’argentino al centro del mondo nerazzurro. E lo stesso valore lo si può attribuire allo sforzo messo in atto dalla società per l’offerta di rinnovo. L’Inter infatti per Lautaro è andata oltre i suoi limiti. Ha scelto di fare un’eccezione proprio per lui. Di dargli uno stipendio oltre le previsioni. Un fatto che l’attaccante ha evidentemente riconosciuto. E sentendosi ancora una volta importante, al centro di tutto, ha deciso che valeva la pena non impuntarsi su uno o due milioni in più.