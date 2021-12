Il Real Madrid può essere l’ultimo step di crescita per l’Inter di Inzaghi

Real Madrid-Inter è una sfida di alto livello, un vero e proprio test per gli uomini di Inzaghi. Che arriva al momento giusto del percorso di crescita della squadra.

ULTIMO STEP DEL PERCORSO – Real Madrid-Inter sembra proprio la partita giusta. Al momento giusto. L’Inter di Inzaghi infatti ha vissuto un chiaro percorso di crescita. Dalla sfida di andata contro i blancos sono cambiate molte cose. E adesso andare al Bernabeu può rappresentare l’ultimo step.

TRE MESI DI CRESCITA – A San Siro contro il Real l’Inter di Inzaghi aveva dato un primo segnale di quello che poteva essere. Il 15 settembre i dubbi erano ancora tanti sull’effettiva consistenza del progetto post Conte. Quella sconfitta, così amara, aveva comunque dimostrato che la squadra c’era. C’era un’idea, un fuoco sotto la cenere. Sono passati quasi tre mesi. E i nerazzurri hanno fatto diversi passi avanti in questo percorso. Mostrando anche di più di quanto si poteva immaginare.

MOMENTO IDEALE – L’Inter di Inzaghi ha mostrato da subito una buona idea di gioco. È servito qualche tempo in più per avere anche un’idea di solidità. E ancora di più per avere finalmente il risultato a favore nei big match. La partita con la Roma ha unito tutte le cose. Mostrando una squadra di alto livello. Pronta a sostenere un esame europeo come la trasferta a Madrid. La sfida col Real all’improvviso può mostrare anche la dimensione internazionale dell’Inter di Inzaghi. E arriva proprio al momento giusto.