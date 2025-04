Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture

Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce.

TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, col compito di dare solidità. Quando la squadra si abbassa si vede anche il 5-4-1, con uno degli esterni offensivi pronto a scendere sulla linea di difesa. Di solito è compito dell’ala destra, perché la linea è sbilanciata tra i due terzini: Delprato a destra tende a rimanere più bloccato e stretto giocando spesso da terzo centrale, mentre Valeri sta stabilmente più alto giocando a centrocampo e occupando la fascia sinistra in fase offensiva, con l’esterno mancino che si accentra da seconda punta. In possesso si vede spesso l’impostazione a tre, con Valeri appunto più alto oppure con un centrocampista ad abbassarsi tra i centrali con entrambi i terzini più alti. Il gioco cerca tendenzialmente lo sviluppo palla a terra, anche se con giocate verticali più che con una rete di passaggi. In caso di svantaggio il tecnico ricorre a cambi offensivi schierando anche due punte.

STATISTICHE – Il Parma da gennaio ha vinto una sola partita, l’esordio di Chivu col Bologna, ma l’attuale striscia di due pareggi consecutivi rappresenta uno dei migliori momenti della stagione. I 49 gol subiti rappresentano la terza peggior difesa del campionato, e anche i tiri subiti confermano sostanzialmente il livello (quarti peggiori). Meglio l’attacco che con 35 gol fatti, per tiri e tiri in porta sostanzialmente si stabilisce a metà classifica. Per quanto la squadra giochi molto sulle fasce, i cross non sono certo una risorsa: i gialloblù sono ultimi per traversoni di media a partita.

DETTAGLI – Vogliacco è una novità del mercato di gennaio, e un titolare fisso della squadra. Da centrale di destra è primo per passaggi medi e secondo per lanci lunghi dopo il portiere Suzuki. Il riferimento offensivo è Bonny. Il francese ha il fisico ed è molto bravo sia a proteggere palla, specialmente quando servito palla a terra, che a gestirla: primo per tiri a partita, secondo per dribbling, terzo per falli subiti, miglior marcatore con 6 gol e autore anche di 2 assist. Pellegrino, arrivato anche lui a gennaio, ha dimostrato di saper dare verve all’attacco sia in coppia con Bonny che sostituendolo. L’argentino è un attaccante fisico, di lotta, che cerca molto la porta (terzo per tiri a partita, autore di 2 gol).