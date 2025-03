Il Napoli di Conte sa cambiare modulo, ma ora subisce più gol

Il Napoli di Conte ha costruito i suoi risultati sulla compattezza e sulla solidità difensiva. Nelle ultime uscite però qualcosa si è incrinato e i gol al passivo sono aumentati.

TATTICA – Conte ha dato al suo Napoli una veste tattica cangiante, con sempre in testa però la necessità di tenere alta la coperta difensiva. A livello di modulo si sono visti il 3-4-2-1, il 3-5-2, il 4-3-3 e il 4-2-4, anche all’interno della stessa partita, con Politano protagonista degli adattamenti quando non ci sono stati cambi diretti. La squadra tende a lasciare il controllo del gioco agli avvversari, contando sulla capacità di chiudersi e coprire gli spazi. In fase offensiva si conta su transizioni e inserimenti, con Lukaku imprescindibile riferimento centrale per l’uscita della palla.

STATISTICHE – Il Napoli è la miglior difesa della Serie A con 21 gol subiti. Come tiri concessi è invece terza, e subisce reti da sei partite consecutive (9 in totale). Ambito particoalare in cui brilla la difesa azzurra è sui calci piazzati, dove è il miglior reparto del campionato con un solo gol subito. I 42 gol segnati valgono il quarto attacco, anche se i tiri creati valgono il nono attacco del campionato. Ottima la disciplina: i 15 gialli sono il secondo totale più basso, e gli uomini di Conte non hanno subito alcun rosso.

DETTAGLI – Buongiorno è l’elemento che fa la differenza in difesa. Capace di adattarsi sia alla linea a tre che a quella a quattro, l’ex Torino è secondo per rendimento secondo i rating di Whoscored, terzo per passaggi medi, terzo per contrasti, primo per intercetti, terzo per spazzate, primo per respinte. McTominay da centrocampo è l’elemento che completa l’attacco. Fondamentale coi suoi inserimenti e col suo impatto fisico, è primo per rendimento secondo Whoscored, primo per tiri a partita, secondo per dribbling, primo per falli subiti e secondo miglior marcatore con 6 gol. Con la cessione di Kvaratskhelia e l’infortunio di Neres, è Raspadori a completare il reparto offensivo. L’ex Sassuolo giocando finalmente da punta ha trovato 2 gol nelle ultime 2 partite.