Il Monza (di nuovo) di Nesta sta cercando di finire con dignità

Il Monza vede vicina la retrocessione, ma non per questo vuole mollare. Al suo ritorno Nesta ha cercato di dare più solidità alla squadra, con un modulo più accorto in fase di non possesso.

TATTICA – Nesta di ritorno al Monza ha puntato sul 3-5-2, infoltendo il centrocampo rispetto alla sua prima esperienza di inizio anno in cui puntava sul 3-4-2-1 sfruttando più elementi offensivi. La sua squadra ha un’impostazione orientata al contenimento, infatti in non possesso si schiera con 4-4-2 o con un 5-3-2, in modo da coprire l’ampiezza del campo e fare densità con linee strette. In possesso i lombardi impostano a quattro, e cercano la costruzione dal basso con grande coinvolgimento dei difensori. In fase offensiva c’è una punta di riferimento che impegna i difensori avversari e poi si cercano movimenti per non dare riferimenti fissi.

STATISTICHE – Il Monza è ultimo in classifica con 14 punti, ha perso 11 delle ultime 13 partite e ha una sola vittoria dal 27 ottobre, cioè nelle ultime 19. I 45 gol subiti valgono la terza peggior difesa della Serie A, per tiri subiti è la quarta peggiore ed è la peggiore per reti subite da calcio piazzato. Eppure va ancora peggio l’attacco, secondo peggiore con 21 gol segnati e peggiore in assoluto per tiri creati a gara, per xG e anche per tiri in porta. Non segna da 3 partite e ha un solo gol all’attivo nelle ultime 6. I lombardi sono anche primi per cartellini gialli con 65.

DETTAGLI – Palacios è una delle novità di gennaio. Arrivato in prestito proprio dall’Inter l’argentino ha fatto sì degli errori difensivi, ma si è dimostrato un fattore in fase di possesso: primo per passaggi medi, secondo giocatore di movimento per lanci lunghi, primo per dribbling. Kyriakopoulos in fascia sinistra è il giocatore più continuo della stagione: primo per rating di Whoscored, primo per cross, primo per passaggi chiave, secondo miglior marcatore con 2 gol, miglior assistman con 3 passaggi vincenti. Keita è l’ultimo rinforzo arrivato dal mercato. Nesta ci sta puntando come nuovo referente offensivo, nel ruolo di seconda o di prima punta. Coi suoi movimenti ha dato nuova verve all’attacco, ed è primo per falli subiti.