Il Milan di Fonseca punta all’attacco ma mostra problemi in difesa

Il Milan di Fonseca ha incontrato più di un problema nelle prime giornate di Serie A. La squadra è votata all’attacco, ma la fase difensiva ha concesso davvero troppo fino ad ora. Tanto che il tecnico è finito in discussione.

TATTICA – Il MIlan di Fonseca ha come modulo di riferimento il 4-2-3-1, interpretato in chiave spiccatamente offensiva. Anche a cominciare dalla scelta degli uomini, che ha visto il tecnico schierare quattro attaccanti negli slot offensivi. L’idea è tenere il pallone e il baricentro alto, con grande sfruttamento delle corsie esterne. Per cercare maggiore copertura i rossoneri usano anche il 4-3-3, con una cerniera più folta a centrocampo, mentre per cercare più pericolosità offensiva si è visto anche il modulo col doppio centravanti.

STATISTICHE – Il Milan è una squadra che cerca il possesso palla e infatti è terzo in A per possesso medio. L’attacco è il reparto più produttivo: i rossoneri sono quarti per tiri prodotti di media e terzi per conclusioni nello specchio. I 9 gol segnati che valgono il miglior attacco insomma non sono un caso. Statisticamente anche la difesa funziona, almeno a vedere i 7,3 tiri subiti a partita che valgono il secondo miglior risultato in A. Parliamo però di tiri di alta qualità che infatti hanno prodotto quasi 6 xG (per dare un riferimento l’Empoli ne ha poco più di 6 ma con 16,6 tiri concessi di media) e 6 gol al passivo.

DETTAGLI – Per quanto riguarda i singoli, segnaliamo i nuovi acquisti. Pavlovic è il nuovo centrale titolare, ha colpito subito per il suo impatto fisico, ma il suo contributo va oltre: primo per rating secondo Whoscored, primo per contrasti, spazzate, ma anche per passaggi medi e secondo per lanci lunghi. Ha anche già trovato il suo primo gol. Fofana è l’uomo incaricato di dare equilibrio al centrocampo. Il francese è il riferimento davanti alla difesa, infatti è primo tra i centrocampisti per passaggi. In attacco Morata è il nuovo riferimento centrale. Lo spagnolo per esperienza e qualità è chiamato a raccogliere il testimone di Giroud.