Il Milan di Conceicao si esalta nelle rimonte caotiche

Il Milan di Conceicao vive ancora di alti e bassi, che spesso costringono la squadra a ricercare rimonte nei finali di partita in cui si vedono praticamente tutti i giocatori spingersi in attacco.

TATTICA – Il Milan di Conceicao ha come modulo di riferimento il 4-2-3-1. Nelle idee del tecnico più che un possesso costruito dal basso e insistito c’è una ricerca degli spazi verticali con movimenti e tagli e palloni giocati palla a terra. Per questo la squadra non si fa problemi a tenere un baricentro basso. Spesso i giocatori non stanno fissi nelle loro posizioni ma si muovono alla ricerca di spazi (uno scambio frequente è quello tra Theo Hernandez che sale e Reijnders che invece scende sulla sinistra a impostare). In fase difensiva la squadra ha un atteggiamento aggressivo sul portatore di palla, con la ricerca del recupero alto. Un punto di forza della squadra è il carattere, che permette assedi e rimonte nei minuti finali con molti uomini che si spingono in area avversaria.

STATISTICHE – Il Milan con 23 gol subiti è la quinta miglior difesa del campionato. L’attacco invece è meno produttivo con 32 gol segnati che valgono il nono posto in A, anche se per tiri prodotti è in realtà il secondo. La fase offensiva punta molto sulle giocate dei singoli, e infatti i rossoneri sono primi per dribbling a partita, con Leao che è il singolo giocatore con più dribbling realizzati.

DETTAGLI – Walker sarà la novità assoluta del derby. L’ex Manchester City è arrivato per prendersi la fascia destra, orfana del capitano Calabria, dando un’iniezione di fisico e personalità. In mezzo al campo l’elemento chiamato a fare la differenza è Reijnders. Da trequartista o mediano, l’oandese sa trovare sia passaggi decisivi che gol: terzo per rendimento secondo Whoscored, terzo per passaggi chiave, secondo per tiri a partita, terzo per dribbling, secondo per intercetti, miglior marcatore con 6 gol e autore anche di 2 assist. Pulisic è l’elemento più continuo del reparto offensivo. Secondo per rating su Whoscored, terzo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, primo per cross, anche lui capocannoniere con 6 gol cui aggiunge 4 assist (migliore della squadra con Leao).