Il mercato lo allontana, il campo lo chiama: all’Inter serve Lautaro Martinez

Le voci di mercato parlano di un Lautaro Martinez in uscita dall’Inter. Ma al momento l’argentino deve ritrovarsi sul campo per vivere un finale di stagione da protagonista.

SIRENE DI MERCATO – Come sempre appena le partite perdono un attimo ritmo le notizie sull’Inter si concentrano sul mercato. In entrata, ma anche in uscita. Con un nome coinvolto, ultimamente più coinvolto del solito. Quello di Lautaro Martinez. Non una novità assoluta visto ad esempio il vecchio corteggiamento del Barcellona, ma un filo sorprendente dopo il rinnovo della scorsa estate che lo aveva incoronato nuovo riferimento dell’Inter tutta. Poi però si è cominciato a giocare. E il rendimento è stato altalenante per la prima metà di stagione, per poi crollare proprio nel 2022. Il che ha aperto diversi scenari. O quantomeno ha fatto sorgere dei dubbi sull’argentino.

PRESENTE DA MIGLIORARE – Il futuro di Lautaro insomma, forse, è in discussione. Ma c’è il presente. E quel rendimento non all’altezza di talento ed aspettative. Che chiama un riscatto sul campo. Il Toro viene da una prestazione pessima contro la Juventus. Forse la peggiore di una stagione che ha già visto picchi negativi. Al contrario dei compagni non ha vissuto il riscatto contro il Verona, per squalifica. Alimentando i suddetti dubbi. Il che aumenta le luci dei riflettori su di lui in vista delle prossime sfide.

OCCASIONI CONCRETE – L’Inter ha bisogno del suo numero dieci. In questo finale di stagione servono i suoi gol e la sua qualità. Lautaro ha ancora qualche partita per riequilibrare un’annata con più ombre che luci. Con dei traguardi concreti, vale a dire dei titoli. Tutto passa dal campo. Già con lo Spezia Martinez deve dare un segnale chiaro. Trovare il suo riscatto personale. Far parlare di sé per gol e giocate. Poi al mercato ci si penserà.