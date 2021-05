Il lato “positivo” dell’addio a Conte: le modalità, stillicidio evitato

Nell’addio di Conte all’Inter c’è poco da salvare. Ma la gestione mediatica della questione è un aspetto positivo.

AGGRAPPARSI A QUALCOSA – Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Una situazione chiaramente problematica, negativa, diciamolo in modo esplicito. In questo contesto c’è però un aspetto positivo. Soprattutto rispetto alle abitudini nerazzurre. Vale a dire le modalità in cui si è consumato il divorzio.

RAPIDITA’ ED EFFICIENZA – L’addio di Conte è stato rapido. Si sapeva che serviva un colloquio tra lui e la proprietà per capire i margini di accordo. Dopo un giorno dalla fine del campionato si è capito che il colloquio non ci sarebbe stato. Con ovvie conseguenze sui suddetti margini. E al secondo giorno è arrivato il divorzio. Consensuale, senza dichiarazioni, discussioni, mezze voci date in pasto ai media, telenovele su date giorni incontri. E neppure sui soldi. Tutto molto veloce. Quasi asettico.

DIFFERENZA COL PASSATO – Di solito situazioni del genere in casa Inter sono state gestite in modo molto diverso. Vi ricordate i tempi di Leonardo? Trascinate a lungo, tra speranze, scenari apocalittici, voci, veline ai giornali, dichiarazioni più o meno improbabili in un senso o nell’altro. In questo caso invece non ha parlato nessuno. Men che meno Conte. Intendo ancora, perché prima o poi qualcuno della dirigenza dovrà farlo andando anche oltre la consueta riservatezza dei vertici nerazzurri. Dunque un piccolo spiraglio di luce per tutto l’ambiente è aver evitato lo stillicidio mediatico. Trascinando oltre una situazione già complicata così.