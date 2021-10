Il lato positivo degli impegni in nazionale: l’entusiasmo di Lautaro Martinez

C’è un lato positivo nella sosta delle nazionali. Le partite con l’Argentina restituiscono a Inzaghi un Lautaro Martinez carico di entusiasmo.

CARICA EMOTIVA – I tifosi di club almeno in Europa storcono sempre il naso quando si arriva alla pausa per le nazionali. L’ultima però ha avuto un risvolto positivo per i sostenitori nerazzurri. Le partite con l’Argentina infatti restituiscono all’Inter un Lautaro Martinez galvanizzato. Sempre più padrone di un ruolo di leader che si consolida mese dopo mese.

GOL IMPORTANTI – Dopo la grande paura di tutti per l’affaticamento muscolare accusato dal Toro appena arrivato in Sudamerica, l’attaccante è tornato a occupare il suo ruolo al centro dell’attacco. Due partite, due gol. Non che ci fossero dubbi, ma il suo ritorno dopo l’assenza precauzionale col Paraguay ha messo in chiaro quanto sia importante la sua presenza al centro dell’attacco. Insostituibile, verrebbe da dire. Ma c’è di più. La prima rete con l’Uruguay era significativa dal punto di vista emotivo perché in tribuna c’era tutta la sua famiglia. La seconda è stata decisiva per la vittoria finale. Ed è stata disputata meno di 48 ore fa.

CONSAPEVOLEZZA – Lautaro torna nel mondo Inter sulla scia dell’entusiasmo. Le partite con l’Argentina con viaggi annessi lo hanno sicuramente stancato. Ma a livello mentale restituiscono a Inzaghi un giocatore con una carica nuova. Sempre più leader, sempre più consapevole. I tifosi dell’Inter aspettano una dimostrazione.