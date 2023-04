Il gol col Benfica ha sbloccato Correa? In Empoli-Inter porta qualità

Correa in Empoli-Inter ha dimostrato che il gol col Benfica può avergli dato una nuova carica. Coi toscani il Tucu ha messo in campo qualità nella rifinitura.

ONDA EMOTIVA – Dopo i minuti finali col Benfica, Correa è stato mandato in campo da titolare contro l’Empoli. Ed evidentemente il gol in Champions League ha dato una certa carica mentale al Tucu. Contro i toscani infatti ha giocato una gara di qualità, nettamente superiore alle sue ultime uscite in nerazzurro.

RIFINITORE – Correa ha giocato come ormai consuetudine in coppia con Lukaku. E mentre il belga era chiamato ad agire da riferimento offensivo, l’argentino doveva scendere a cucire il gioco. Rifinire la manovra. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Una presenza a svariare su tutto il fronte offensivo. I suoi tocchi sono 35 in 69 minuti. Con 29 passaggi realizzati all’89%, di cui 24 in avanti e ben 17 sulla trequarti. Il terzo valore più alto della partita. Soprattutto il Tucu è risultato primo per occasioni create: al suo attivo 3 passaggi chiave e 3 occasioni da gol. Un riferimento qualitativo, anche nel primo tempo quando gli spazi rendevano difficile e lenta la manovra dell’Inter.