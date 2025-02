Il Genoa di Vieira è consapevole e punta sulla solidità difensiva

Vieira ha saputo dare una sua impronta al Genoa lavorando in primis sulla fase difensiva. Da quando c’è lui la squadra è tra le migliori in A per clean sheet e occasioni concesse.

TATTICA – Vieira per il suo Genoa sfrutta il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, che però può cambiare a seconda delle scelte di uomini e delle necessità tattiche. Il tecnico infatti si tiene sempre aperta la possibilità di passare al 4-4-2, così come al 4-3-3, andando anche con la difesa a tre sia in impostazione che per aumentare la densità nella propria area. Giocatori chiave per queste trasformazioni sono Aaron Martin, che a sinistra sa gestire tutta la fascia, e Miretti, sfruttato da esterno, da trequartista e dentro al campo. La prima idea del Genoa è sempre la protezione della sua porta, con la difesa sempre coperta da due mediani, un baricentro basso e il possesso lasciato agli avversari (quarta percentuale più bassa del campionato col 44,6% di media).

STATISTICHE – Vieira ha fatto la differenza nella fase difensiva del Genoa. Dei 33 gol subiti dalla squadra infatti (già così ottava miglior difesa del campionato) solo 11 sono arrivati nella sua gestione, vale a dire dal 24 novembre, in 13 partite, e questo rappresenta il quarto miglior risultato del campionato. In più ci sono 6 clean sheet, miglior risultato in A nel periodo. Per tiri subiti in assoluto il Genoa è decimo, ma per xG concessi nell’era Vieira è quarto in campionato. La difesa è arroccata e fisica, come dimostrano i numeri sui contrasti (secondi in A dopo l’Empoli) e le spazzate. Meno efficace l’attacco, quarto peggiore della Serie A con 24 reti

DETTAGLI – Leali è una delle sorprese della stagione. Diventato titolare, il portiere si è rivelato una chiave dei risultati del Genoa, e infatti è primo per rendimento secondo i rating di Whioscored. Attenzione poi che al rendimento in porta unisce una crescita netta nel gioco al piede, tanto che col Venezia le due reti arrivano da sue aperture. De Winter è un jolly difensivo prezioso per Vieira grazie alla sua capacità di giocare centrale, terzino e braccetto, e quindi di modificare il modulo a gara in corso. Curiosamente il belga è anche il secondo miglior marcatore della squadra con 3 gol dietro all’irrinunciabile Pinamonti con 8. Fonte di gioco importante è Aaron Martin. Lo spagnolo è secondo per rating, primo per cross, primo per passaggi chiave, terzo dei giocatori di movimenti per lanci lunghi e primo per assist con 3 passaggi vincenti.