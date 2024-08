Il Genoa di Gilardino punta a confermarsi in Serie A

Il Genoa di Gilardino si affaccia alla Serie A 2024-2025 voglioso di confermare una sorprendente stagione. Nello scorso anno il punto di forza della squadra è stata la fase difensiva.

TATTICA – Dato che parliamo prima dell’esordio del Genoa in Serie A per la stagione 2024-2025 siamo costretti a basarci su quanto messo in mostra lo scorso anno. Gilardino ha schierato la sua squadra con un 3-5-2 a chiara impostazione difensiva, con grande attenzione alle coperture e alla pressione. I rossoblù sono state una delle squadre che più ha messo in difficoltà l’Inter nella scorsa stagione, ma adesso il tecnico dovrà ricostruire il suo sistema di gioco a causa degli addi di Josep Martinez, fondamentale per l’avvio dell’azione, Gudmundsson e Retegui. Si può immaginare che per l’esordio la squadra sarà ancora un cantiere aperto, che punterà su un baricentro basso per non prendere gol.

STATISTICHE – Essendo la prima giornata non ci sono statistiche da analizzare. Ricordiamo però che nella scorsa stagione il Genoa è stato la settima miglior difesa della Serie A, capace di mettersi dietro Roma, Fiorentina, Napoli e Milan. Il 43,8% di possesso finale è stato il quinto peggior dato del campionato, a conferma dello stile difensivo. I 10,6 tiri creati a partita valevano la seconda peggior produzione offensiva della Serie A, e aver perso Gudmundsson non aiuterà almeno nell’immediato.

DETTAGLI – Gollini è il nuovo numero uno rossoblù, e sarà interessante capire quanto gli sarà chiesto di contribuire alla nascita della manovra. Frendrup dopo una stagione di esperienza in Serie A è pronto ad imporsi come uno dei migliori centrocampisti in Italia. La sua arma principale è il senso tattico, che unito al grande dinamistmo gli permette di coprire praticamente tutti i ruoli a centrocampo. Vitinha, arrivato a gennaio, è di fatto il sostituto di Gudmundsson e ha sulle sue spalle una grande responsabilità. Dopo un semestre di ambientamento al portoghese è richiesto di dare qualità da centrocampo in su, diventando riferimento del gioco.