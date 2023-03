Il confronto tra le due stagioni di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter

La stagione in corso, checché se ne dica, è ormai decisa. Il Napoli viaggia a +18 e si dirige, senza soste, verso la vittoria del terzo scudetto della sua storia. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta sono rimaste a contendersi i posti migliori in Europa, con le due milanesi che hanno dimostrato tutt’altro passo rispetto agli anni precedenti. Ma è davvero così? Cosa ci dicono i numeri riguardo alla stagione attuale dell’Inter di Simone Inzaghi? Vediamoli insieme

COPPA ITALIA – Prima di parlare del campionato ci soffermeremo sugli altri trofei, partendo dalla Coppa Italia. Il 4 aprile si giocherà l’andata di semifinale contro la Juventus, in trasferta all’Allianz Stadium di Torino. Juventus che, soprattutto dopo i punti di penalizzazione, vede la Coppa Italia come un traguardo da raggiungere. E un trofeo da alzare, ma non solo. Dopo la finale dello scorso anno vorrà sicuramente la sua rivincita in questa doppia sfida, che vedrà il ritorno in programma il 25 aprile. Dall’altra parte Cremonese e Fiorentina si sfidano per un posto in finale. La Fiorentina ha avuto un percorso molto agevole, incontrando prima la Sampdoria agli ottavi e poi il Torino ai quarti. La Cremonese, invece, è riuscita nell’impresa di eliminare il Napoli prima e la Roma poi, approdando in semifinale dopo la prima volta nella sua storia nella stagione 1986/87. Nel frattempo, si è alzata per i nerazzurri la quota vincente Coppa Italia sui migliori siti di scommesse, attualmente a 2.50 contro il 3.00 della Juventus. Superare la Juventus e giocarsi la finale, dunque, appare l’obiettivo minimo di Simone Inzaghi per tentare di eguagliare la vittoria della scorsa stagione.

Inter ancora in corsa sia in Italia sia in Europa

CHAMPIONS LEAGUE – Per quanto riguarda il comparto coppe nazionali siamo ancora in linea con la scorsa stagione, dunque, considerando anche la Supercoppa Italiana già alzata al cielo nel Derby di Milano. Il 3-0 nel King Fahd International Stadium di Riyad (Arabia Saudita) ha decretato la settima vittoria della Supercoppa nazionale per l’Inter e la quarta per Simone Inzaghi, record condiviso con Fabio Capello e Marcello Lippi, oggi ex allenatori. La Champions League è ancora aperta e con il primo passo fatto nella giusta direzione. L’1-0 del “Giuseppe Meazza” in San Siro contro il Porto non garantisce il pass per i quarti di finale, ma la gara di ritorno del 14 marzo all’Estadio do Dragao appare davvero alla portata. Un passaggio di turno che, se dovesse arrivare, significherebbe un risultato migliore rispetto alla scorsa stagione, finita agli ottavi nella doppia sfida contro il Liverpool. L’avversario non è sicuramente della stessa caratura, ma l’Inter ha dimostrato comunque di poter essere competitiva, riuscendo a passare il turno nonostante il girone di ferro con il Bayern Monaco e il Barcellona, eliminato.

Il confronto tra le due Inter di Simone Inzaghi

SERIE A – Infine, il campionato. I 47 punti in Serie A dopo 24 partite dicono -18 dalla capolista e -6 rispetto alla scorsa stagione, quando i punti erano 53. A conti fatti sono solo due vittorie in meno e, rispetto all’andamento del Napoli, sarebbero comunque ininfluenti, ma quel che salta all’occhio è il numero di partite perse finora: ben 7. La scorsa stagione, a fine campionato, le sconfitte totali furono solo 4. Un altro dato che fotografa la stagione in corso è il numero dei gol fatti finora: 44 in 24 partite, cioè 1,83 a partita. La scorsa stagione l’Inter ha fatto 84 gol in totale, miglior score rispetto alle altre squadre, con una media di 2,21 a partita. Così come i gol subiti: quest’anno sono già 28 (1,16 a partita) contro i 32 di fine campionato della scorsa stagione (0,84 a partita). Numeri che indicano delle prestazioni nettamente inferiori. Considerando le competizioni in corso si direbbe che i nerazzurri stiano emulando la stagione passata. E in caso di vittoria in Coppa Italia e passaggio di turno in Champions League si potrebbe pensare anche a un miglioramento rispetto allo scorso anno. La verità è che le prestazioni in campo e la difficoltà nel trovare risultati continuativi rivelano un’Inter di Inzaghi in difficoltà. E un tecnico che, con molta probabilità, potrebbe dire addio alla panchina a fine stagione.