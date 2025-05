Il Como di Fabregas vuole diventare una nuova realtà di A

Il Como è la nuova realtà che la Serie A ottiene dal campionato 2024-2025. Fabregas ha plasmato una squadra duttile, ma con saldi principi di gioco basati su movimenti collettivi e qualità.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Fabregas è il 4-2-3-1, ma è più che altro un’indicazione per occupare gli spazi. Lo sviluppo del gioco infatti è molto fluido e dipende dalle scelte degli uomini e dalle indicazioni specifiche. Il tecnico ha giocato con una punta (Douvikas), con un riferimento più mobile (Cutrone), un falso nueve (Nico Paz), anche con due punte in un 4-4-2 quando ha dovuto recuperare. La mediana può essere a due o a tre (col trequartista che scende da un lato), ma il riferimento in regia è sempre uno (di solito Perrone). Anche gli esterni possono essere veri (Ikoné) oppure centrocampisti adattati chiamati a movimenti più vari (Strefezza, Nico Paz). Nello sviluppo del gioco hanno grande influenza i terzini, che agiscono sia sulle corsie che venendo dentro al campo.

STATISTICHE – Il Como è la quinta squadra per possesso palla in Serie A, con uno stile di costruzione che sfrutta molto i passaggi corti fin dalla difesa coinvolgendo anche il portiere. I lariani hanno trovato grande continuità di risultati e non perdono dal 15 marzo col Milan (8 partite). Il punto di forza è la difesa. Non tanto per i 50 gol subiti (nona difesa), quanto per i pochi tiri subiti (terzi assoluti). Buona comunque anche la fase offensiva con 49 gol segnati (ottavo attacco) e il sesto posto per tiri prodotti a gara. Con 80 gialli il Como è la quarta squadra più ammonita del campionato, e al conto aggiungiamo anche 6 rossi.

DETTAGLI – Kempf è uno dei protagonisti non considerati del Como. In certi momenti della stagione si è adattato anche da mediano e terzino, ma nel suo ruolo consueto di difensore centrale risulta quarto per rendimento secondo i rating di Whoscored, primo per passaggi medi, primo dei giocatori di movimento per lanci lunghi, primo per intercetti, primo per spazzate, primo per respinte. Perrone è il regista del centrocampo, l’uomo cui Fabregas ha affidato il pallone davanti alla difesa. L’argentino è secondo per passaggi medi, primo per percentuale di realizzazione, secondo per passaggi chiave. La stella della squadra è Nico Paz, il giovane rivelazione di tutta la Serie A. L’argentino è primo per passaggi chiave, primo per tiri a partita, primo per dribbling, primo per rendimento secondo Whoscored, terzo marcatore con 6 gol e migliore negli assist con 8.