Il Cile perde col Paraguay, ma Vidal riscatta le ultime prestazioni in ombra

Il Cile contro il Paraguay ha rimediato una brutta sconfitta, ma Vidal ha dato finalmente dei segnali di ripresa nel suo rendimento.

PARTITA DIFFICILE – Il Cile nella notte ha perso contro il Paraguay. Un brutto 2-0, in cui però Vidal ha dato segnali di ripresa. Importanti per l’Inter e per le voci di mercato, ma soprattutto per la sua nazionale. Il cileno ha giocato come sempre in mezzo al campo, cercando di portare qualità da un’area all’altra. Scontrandosi però con la difesa avversaria.

RISCATTO – Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Vidal è stato molto presente nel gioco del Cile e ha cercato di trascinare i suoi verso un risultato diverso. I palloni toccati sono ben 113, a testimonianza della sua presenza. Si è fatto vedere, con un ritmo e un’attività fisica superiore rispetto alle prime gare, decisamente in ombra. Il giocatore dell’Inter insomma è riuscito a rimettere in campo la sua storica intensità. Malgrado la sconfitta un segnale di ripresa.