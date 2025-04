Il Cagliari di Nicola punta su fisicità e difesa per fare punti

Nicola non ha costruito un Cagliari spettacolare, ma la sua squadra lotta sempre e punta sulla fase difensiva. Un fattore chiave per tutte le fasi di gioco sono gli esterni.

TATTICA – Il Cagliari di Nicola è una squadra che ha cambiato molte vesti tattiche nel corso della stagione, e anche nella stessa partita si riserva la possibilità di cambiare e adattarsi. Sia attraverso sostituzioni che con semplici spostamenti di uomini. I moduli principali sfruttati dal tecnico sono il 3-5-2 e il 4-4-2/4-2-3-1, interpretati con vocazione difensiva. Le linee sono basse e si punta sulla densità tra centrocampo e difesa, con gli attacanti chiamati a coprire le linee di passaggio tra i difensori e i mediani avversari. La fase offensiva è molto diretta (quinti per lanci lunghi), punta molto sugli esterni (non a caso l’esterno destro Zortea è secondo marcatore con 5 gol e l’esterno sinistro Augello è primo per assist con 5) e sull’impatto fisico di Piccoli, chiamato a lottare con tutto e tutti.

STATISTICHE – Il Cagliari è quint’ultimo per possesso palla in campionato, col 45% di media. Nelle ultime sette partite hanno trovato una sola vittoria contro il Monza. I 48 gol subiti valgono la quinta peggior difesa della Serie A, che è proprio la peggiore sui calci piazzati con 11 reti al passivo. I 31 gol segnati invece sono il sesto peggior attacco, anche se per xG prodotti i rossoblù sono decimi in campionato. Il problema insomma è la capacità realizzativa, e infatti gli uomini di Nicola sono di gran lunga i peggiori nella differenza tra gol attesi e gol effettivamente segnati.

DETTAGLI – Mina è il leader assoluto della squadra. In difesa tutto passa da lui, a cominciare dalla marcatura del miglior attaccante avversario. Secondo per rendimento secondo Whoscored, primo per passaggi medi, secondo per lanci lunghi esclusi i portieri, primo per contrasti, intercetti, spazzate e respinte, secondo per falli subiti ed è il difensore centrale con più tiri in Serie A. Viola è l’uomo incaricato di dare qualità alla fase offensiva. Da trequartista/seconda punta è secondo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, quarto per falli subiti e autore di 3 gol e un assist. Piccoli è l’anima del reparto offensivo, in primis con la sua fisicità. Miglior marcatore con 7 gol, è primo per tiri a partita e terzo per falli subiti.