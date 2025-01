Il Bologna di Italiano è squadra vera con diverse opzioni

Il Bologna di Italiano è una realtà della Serie A 2024-2025. Il tecnico ha saputo dare la sua impronta, partendo da un 4-2-3-1 improntato al gioco e alla fase offensiva.

TATTICA – Italiano ha saputo gestire il patrimonio tecnico lasciato da Thiago Motta, costruendo un Bologna capace di portare avanti gli impegni in campionato e nelle coppe. I tratti distintivi del tecnico sono due: la ricerca di un gioco di possesso con finalità offensiva e la rotazione degli uomini. Il suo Bologna è una squadra che gioca e crea occasioni anche a costo di rischiare. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con la manovra che si sviluppa dalla difesa e coinvolge molto gli esterni. Italiano affronta i molti impegni sfruttando tutta la sua rosa, cambiando molto sia dal primo minuto che a partita in corso. Infatti ha saputo trovare di volta in volta nuovi protagonisti con Ndoye, Odgaard, Castro, Dallinga, Fabbian, Dominguez. In fase difensiva la tendenza è ad andare aggressivi sugli avversari, cercando di togliere spazi e recuperare palla in avanti.

STATISTICHE – Il Bologna è settimo sia per gol segnati che per gol subiti. Come tiri subiti fa un po’ meglio, risultando quinto. I rossoblù sono terzi per possesso palla (57,1%), ma in trasferta questo dato scende all’ottavo posto (52,8%). La squadra cerca molto i cambi di gioco per innescare gli esterni con spazio.

DETTAGLI – Il terzino sinistro Miranda è una delle novità della stagione, una risorsa per il gioco e tende a presentarsi spesso in zona offensiva, più del suo equivalente a destra. Lo spagnolo è terzo per rendimento secondo Whoscored, quarto per passaggi medi, quarto per falli subiti, primo per cross, primo per passaggi chiave, primo per assist con 3. Orsolini è il principale protagonista della fase offensiva: secondo per rating secondo Whoscored, primo per tiri a partita, terzo per dribbling, miglior marcatore con 6 gol. Benja Dominguez è la grande scoperta delle ultime partite. L’argentino a sinistra è l’equivalente di Orsolini a destra: secondo per tiri a partita, primo per dribbling, secondo per falli subiti, autore di 2 gol.