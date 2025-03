Idzes baluardo del Venezia: il rendimento che ha stregato l’Inter

L’Inter, a caccia di un difensore centrale, mette nel mirino Jay Idzes. Guardiamo nel dettaglio chi è il classe 2000 del Venezia e come mai il suo rendimento ha conquistato il club nerazzurro.

RIFLETTORI ACCESI – Spunta un nuovo nome sul taccuino di Giuseppe Marotta, inserito alla voce “difensori”: è quello di Jay Idzes. A centrale del Venezia è bastata meno di una stagione per riuscire ad attirare su di sé l’attenzione dei più grandi club della Serie A. L’interesse dei nerazzurri, infatti, si aggiunge a quello dell’Atalanta ma anche del Napoli. I riflettori non si sono di certo accesi per caso sul giovane calciatore classe 2000. Il rendimento avuto a partire dal suo arrivo in laguna, che risale alla scorsa estate, infatti, non può che convincere il suo allenatore Eusebio Di Francesco e, al contempo, stuzzicare la curiosità degli avversari.

Jay Idzes

IL MINUTAGGIO – La prima stagione al Venezia di Idzes, arrivato a parametro zero dal Go Ahead Eagles, si rivela un percorso di crescita fatto di ottimi numeri. L’olandese, naturalizzato indonesiano, ha disputato ventisette partite in Serie A (con l’aggiunta di una presenza in Coppa Italia) e tutte da titolare. Solo due sono le gare saltate in tutta la stagione dal difensore, che nonostante l’ampissimo utilizzo non ha mai registrato particolari problemi fisici. Sono 2.498 in tutto i minuti in campo di Idzes, che dimostra di essere il baluardo della difesa del Venezia.

CONTRO LE GRANDI – Il centrale, che tra l’altro a partire da febbraio (con l’addio di Joel Pohjanpalo) è diventato il nuovo capitano della squadra lagunare, nelle ultime settimane ha contribuito a fermare gli attacchi delle big della Serie A: dall’ultima sfida col Napoli, andando a ritroso a quelle contro Atalanta, Lazio e Juventus. E proprio contro i bianconeri, nel match dello scorso 14 dicembre, Idzes ha segnato il suo primo ed unico gol nel campionato italiano. Tutti numeri molto interessanti, che portano l’Inter a pensare che l’indonesiano potrebbe risultare utile alla causa di Simone Inzaghi nella prossima stagione.