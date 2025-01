I gol di Lautaro col Monaco testimoniano un cambiamento

La tripletta di Lautaro Martinez al Monaco ha un valore che va anche oltre ai gol in sé. La cosa da notare infatti è come sono arrivate le tre reti del capitano.

GOL SIGNIFICATIVI – Avete visto bene i gol di Lautaro Martinez col Monaco? Perché in quelle reti si annida il grande mistero degli attaccanti. E arrivano così a diventare rappresentativi di un momento, di un cambiamento. Non è solo il fatto che il Toro li abbia segnati infatti ad essere significativo. Ma è il come a fare la differenza. Ottenendo un insieme che diventa un messaggio. Ossia che il Toro è tornato.

CAMBIAMENTO – Cos’hanno di così speciale questi gol? La loro fattura. Ma non sono gol particolarmente belli. Ed è proprio questo il punto. Gli attaccanti vivono di momenti. In alcuni la palla non entra mai, anche con le conclusioni migliori. In altri arriva il gol anche sbagliando tutto. E le reti col Monaco fanno pensare che Lautaro sia passato dalla prima condizione alla seconda.

RETI CON UN VALORE

SITUAZIONI SIMBOLICHE – Analizziamole un attimo. Nel rigore il Toro tira una botta centrale, che il portiere tocca ma non riesce a respingere. Non una grande esecuzione del capitano, premiata dalla fortuna. Il secondo gol è un tiro centrale, non proprio irresistibile. Che il portiere però non vede partire e di nuovo tocca ma non riesce a respingere. Nell’inquadratura da dietro per di più si può notare come la conclusione di Lautaro sfiori ben due giocatori del Monaco, che per pochissimo non deviano la palla. Un tiro fortunato. Infine sul 3-0 l’argentino si trova recapitata dal portiere avversario la palla, solo da spingere nella porta sguarnita. Tre gol segnati dal destino, in un certo senso. E un nuovo momento per l’attaccante dell’Inter.