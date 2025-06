Hojlund cerca riscatto: perché l’Inter può offrirgli il palcoscenico ideale

Rasmus Hojlund è monitorato attentamente dall’Inter in questa finestra di mercato. Reduce da un’annata non troppo felice al Manchester United, potrebbe trovare il giusto riscatto a Milano.

PERCORSO – Rasmus Hojlund è nella lista di mercato dell’Inter. Insieme a Ange-Yoan Bonny potrebbero formare il duo ideale che andrebbe ad alternarsi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’attaccante danese classe 2003 abbiamo imparato a conoscerlo nell’Atalanta di Giampiero Gasperini, nell’anno 2022/2023. I bergamaschi investirono circa 20 milioni di euro per lui. In quella stagione giocò più di 30 partite siglando ben 9 reti e due assist. Le sue gesta in Italia furono notate dagli scout del Manchester United che lo comprò dalla Dea per una cifra monstre, ovvero 75 milioni di euro. In Inghilterra nella stagione 2023/2024 ha realizzato 10 gol e 2 assist e, sempre in quell’anno, ha gonfiato per 5 volte la rete degli avversari anche in Champions League. Nella scorsa Premier League, invece, i numeri e le prestazioni del danese sono state al di sotto del suo potenziale: 10 reti in totale tra il campionato Inglese e l’Europa League.

Hojlund-Inter, i motivi per cui quest’unione metterebbe tutti d’accordo

IN CERCA DI RISCATTO – Quella tra Hojlund e l’Inter potrebbe essere l’unione perfetta. Alla squadra nerazzurra manca un profilo del genere in attacco e il classe 2003 andrebbe anche a ringiovanire anche la rosa. Per l’attaccante danese sarebbe l’occasione perfetta per ritrovare la fiducia e i numeri che lo hanno fatto diventare grande. Inoltre, la sua giovane età (22 anni) si allinea con la strategia del club di puntare su talenti giovani e di prospettiva. La sua esperienza in campionati competitivi e la familiarità con il calcio italiano potrebbero permettergli di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco dell’Inter. Nonostante le difficoltà incontrate al Manchester United, Hojlund rimane un attaccante di grande potenziale. Se l’Inter riuscisse a concretizzare l’interesse per il danese, potrebbe aggiungere una risorsa preziosa al proprio reparto offensivo, con la possibilità di crescere ulteriormente sotto la guida di Cristian Chivu.