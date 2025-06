Hojlund allontana Castro? I fattori alla base della scelta dell’Inter!

Rasmus Hojlund è un obiettivo concreto dell’Inter per la sessione estiva di mercato. L’arrivo del danese precluderebbe quello di Santiago Castro, per il quale le richieste del Bologna sono importanti.

IL PUNTO – Rasmus Hojlund più di Santiago Castro: è questa, al momento, la gerarchia sul taccuino della dirigenza dell’Inter. Innanzitutto per la grande stima e considerazione di cui gode il calciatore del Manchester United presso la dirigenza nerazzurra, stante la consapevolezza del potenziale da lui non espresso pienamente con i Red Devils. Poi per una questione economica, legata al fatto che il Bologna si oppone alla cessione di Santiago Castro per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.

Inter, il vantaggio sul fronte Hojlund non è solo di natura economica!

ELEMENTO FAVOREVOLE – Ad agevolare i piani dell’Inter per l’ingaggio di Hojlund, in estate, vi è anche la disponibilità del Manchester United alla sua cessione in prestito con diritto di riscatto. In questo modo, i nerazzurri potrebbero garantirsi un anno “di prova” per tastare l’effettiva opportunità di proseguire insieme al classe 2003 nelle prossime stagioni. In casa meneghina vi è, in tal senso, la convinzione di poter imbastire una trattativa su basi ritenute favorevoli sotto molteplici punti di vista.

LA STRATEGIA – L’Inter intende ingaggiare almeno due nuovi attaccanti nella finestra estiva di mercato. L’idea attuale è quella di accelerare per Ange-Yoan Bonny, prima del Mondiale per Club, per poi approfondire i discorsi con lo United per l’acquisto di Hojlund. Il filo conduttore che lega tali operazioni è evidente: ringiovanire il reparto avanzato con calciatori futuribili, ma al contempo pronti per certi palcoscenici, in vista della costruzione di un’Inter protagonista anche nel futuro.