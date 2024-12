Hien sul taccuino dell’Inter: uno stopper al servizio di Inzaghi!

Isak Hien rappresenta uno dei nomi seguiti dall’Inter per rinforzare il proprio reparto difensivo nella prossima stagione. Vari elementi spingono i nerazzurri a provarci.

LA STAGIONE – Isak Hien, obiettivo dell’Inter per l’estate, è stato uno dei migliori difensori di questo inizio di Serie A. Il difensore dell’Atalanta ha confermato il livello mostrato nella scorsa annata, concludendo l’anno solare da titolare indiscusso di una compagine posizionata momentaneamente in testa alla classifica del campionato italiano. Lo svedese si è ben disimpegnato sia in Serie A che in Champions League, contribuendo al cammino fin qui svolto dalla squadra bergamasca in tutte le competizioni.

Hien fa al caso dell’Inter? Un grande vantaggio e un elemento migliorabile

DA PLASMARE – Hien si distingue per le sue abilità in fase di recupero del pallone, presentandosi alla stregua dei tradizionali “stopper” aditi all’assolvimento della funzione tipica del centrale di difesa. In tal senso, il suo profilo ricorda quello di Francesco Acerbi, maggiormente focalizzato a garantire la compattezza e la solidità del reparto piuttosto che a far partire l’azione offensiva con i suoi lanci dal basso. In ciò emerge la principale differenza tra lo svedese e Stefan De Vrij, esemplificata dai dati forniti da Sofascore in merito alla percentuale di passaggi riusciti nella propria metà campo e in quella avversaria: rispettivamente il 97% e l’87% per il difensore dell’Inter, contro il 92% e l’82% dello svedese.

DOTE PRINCIPALE – Come già sottolineato, Hien spicca per la sua capacità di rappresentare un ostacolo quasi insormontabile per gli avversari diretti verso la porta. I dati concernenti le sue doti difensive, a maggior ragione se comparati con quelli propri di De Vrij, lo dimostrano in maniera plastica: 1.8 vs 0.9 di “tackle a partita”; 3.6 vs 2.5 di “palle recuperate a partita”; 2.6 vs 2.4 di “salvataggi a partita”. Tali elementi contribuiscono a rendere l’Inter estremamente interessata al suo profilo, nella consapevolezza secondo cui potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Acerbi sia per personalità che caratteristiche.