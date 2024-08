Hermoso-Inter, è il momento di mettere la parola fine alle voci: scelta chiara

Mario Hermoso e l’Inter non si sono mai realmente avvicinati in questa finestra estiva di calciomercato. L’iberico, al momento, non sembra essere nell’orbita di alcuna squadra italiana.

SITUAZIONE CHIARA – Mario Hermoso e l’Inter viaggiano su due strade che non si incontreranno, almeno, per la prossima stagione. Nonostante varie indiscrezione di mercato riguardo un possibile approdo dell’iberico al club nerazzurro, la realtà è che la direzione indicata dalla proprietà di Oaktree in merito alla strategia da adottare nella scelta del braccetto sinistra non può consegnarci una situazione diversa rispetto a quella sperimentata ora. Ossia, di un Hermoso non nei radar dell’Inter per un possibile ingaggio a parametro zero in estate.

Hermoso non rientra nei piani dell’Inter per la difesa: strada tracciata!

LO SCENARIO – Ecco che, esclusa l’ipotesi che avrebbe portato all’arrivo di Hermoso all’Inter, la dirigenza meneghina è al lavoro per individuare la soluzione giusta per completare la sua difesa. Una scelta, quella che i nerazzurri sono chiamati a compiere per consentire a Carlos Augusto di spostarsi sulla fascia sinistra, che verrà effettuata con molta prudenza. Il tempo c’è, così come l’intenzione di non effettuare scelte di cui ci si potrebbe pentire negli anni successivi. Spendere una cifra superiore ai 10 milioni di euro per un giovane calciatore, così come richiesto da Oaktree in termini di futuribilità dell’acquisto da realizzare, comporta una selezione oculata e ben ponderata in vista dell’esigenza di evitare pentimenti futuri.