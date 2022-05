Handanovic, ultima da titolare? Anno prossimo ci sarà concorrenza

L’Inter domani si gioca tutto nell’ultima partita della stagione. Contro la Sampdoria in porta ci sarà Samir Handanovic. Dal prossimo anno le cose cambieranno e non poco per il capitano.

CONCORRENZA – L’Inter domani si gioca lo scudetto con l’ultimissima giornata di campionato. I nerazzurri giocano contro la Sampdoria a San Siro, devono vincere e sperare nel ko del Milan a Sassuolo. In porta ci sarà sicuramente Handanovic che però, dal prossimo anno, vedrà la situazione cambiare e non poco. Il capitano dell’Inter infatti rimarrà, almeno così sembra, ma ci sarà un Onana in più. Chi sarà il titolare? Normale che Inzaghi visioni entrambi e poi prenda una decisione, ma sulla carta Onana parte leggermente favorito. Handanovic però è lì e vuole giocarsi le sue carte. E menomale finalmente ci sarà un po’ di concorrenza.