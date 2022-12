Handanovic si rilancia sfruttando le amichevoli: che gerarchie adesso?

Le amichevoli hanno visto il ritorno in porta di Handanovic. E questo non è un fatto banale: come saranno le gerarchie in porta?

RITORNO IN PORTA – Handanovic è tornato. Le amichevoli di questa inusuale sosta per il Mondiale hanno rilanciato il numero uno dell’Inter. Che ha giocato sempre da titolare vista l’assenza di Onana, impegnato col Camerun. E questo ha lanciato un primo, inequivocabile segnale: come dicevamo, lo sloveno è tornato. In primis dal punto di vista fisico. Ha superato il problema al dito che lo ha escluso dal ballottaggio per la porta. E adesso che succede?

OPZIONI CHE RITORNANO – La domanda è legittima. Inzaghi infatti non ha mai dichiarato espressamente di aver cambiato il suo portiere titolare per scelta tecnica. Anzi, si è apertamente trincerato dietro l’infortunio di Handanovic per giustificare la presenza continua di Onana. Cosa succederà ora quindi è tutto da scoprire. Si potrebbe tornare all’alternanza. O magari Onana manterrà il suo posto fisso. Di sicuro, Handanovic è tornato. E le opzioni si sono riaperte.