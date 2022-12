Handanovic, segnali di risveglio a Malta: ultimi 6 mesi non da comparsa

Samir Handanovic, come detto anche ieri (qui il focus) è alle ultime battute della sua avventura in nerazzurro. Nonostante ciò, l’obiettivo dello sloveno è di finire questa avventura non da comparsa assoluta

PROTAGONISTA – Nelle due amichevoli a Malta, complice l’assenza di Andre Onana, Samir Handanovic è tornato a difendere la porta nerazzurra dopo tempo. E se contro il Gizra United non è riuscito a mantenere la porta inviolata, contro il Salisburgo il tabellino recita 0 gol subiti. Merito della difesa che sta piano piano ritrovando solidità, ma il numero 1 nerazzurro si è dimostrato concentrato e attento. Handanovic si è trovato anche a dover respingere dei tiri davvero insidiosi. In più, un evento in particolare ha mostrato l’attuale condizione mentale dell’ex capitano nerazzurro. Nel secondo tempo, il numero 1 si è reso protagonista di un’uscita fuori dalla porta, andando ad allontanare un pallone colpendolo di testa, un po’ come se fosse Superman. Le uscite non sono mai state il punto forte di Handanovic, ma questo dimostra come il portiere, nonostante abbia perso la titolarità, voglia provare a vivere gli ultimi 6 mesi all’Inter non da comparsa assoluta. Handanovic ci tiene a finire la sua avventura pluri-decennale all’Inter nel migliore dei modi, magari risultando decisivo in qualche partita