Handanovic, Roma decisiva per la panchina. L’ultimo errore

Samir Handanovic non ha vissuto una stagione positiva e forse sarà anche la sua ultima con la maglia dell’Inter. Nella gara d’andata con la Roma il portiere ha perso il posto da titolare, complice l’errore sul tiro di Paulo Dybala.

ERRORE – L’errore su Paulo Dybala è costato caro a Samir Handanovic. La gara d’andata tra Inter e Roma, disputata l’1 ottobre prima della vittoria sul Barcellona, è stata l’ultima da primo portiere per lo sloveno. Dopo l’episodio di San Siro Simone Inzaghi si è convinto di inserire André Onana anche in campionato, confermandolo come il nuovo titolare dell’Inter. Il camerunense ha impressionato, in Champions League è stato più volte decisivo e la sua scelta ha trovato ragioni valide. Prima di quella partita Handanovic aveva giocato sette partite di Serie A, da lì in poi è arrivato il buio tra infortuni e panchine consecutive che hanno caratterizzato il suo probabile ultimo anno con la maglia nerazzurra.

Handanovic, ultimo anno da secondo

SECONDO – Handanovic è tornato titolare nell’ultima sfida contro il Verona e ha mantenuto la porta inviolata nel 6-0 ottenuto dai compagni. È la quarta partita che parte dal primo minuto in campionato da inizio ottobre, la quinta contando la semifinale di Coppa Italia di andata con la Juventus a Torino, conclusa con un’espulsione. Di certo la scelta di dare spazio a Onana non è maturata solo a causa dell’errore dello sloveno sul tiro di Dybala. Il suo ingresso nelle gerarchie è stato graduale, in Champions League già era il titolare. Mancano otto gare a fine stagione, forse nove in caso di finale ottenuta ai danni del Milan. È probabile che sia data un’altra possibilità di giocare a Handanovic da qui fino alla fine, ma intanto si sta concludendo il suo primo anno, e forse ultimo, da secondo portiere.