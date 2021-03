Handanovic punta il Bologna. Suo recupero fondamentale per l’Inter

Samir Handanovic è guarito dal Coronavirus (qui le ultime). Il portiere sloveno, quindi, è arruolabile per il match tra Inter e Bologna, in programma sabato alle 20:45.

RECUPERO – La notizia di oggi in casa Inter è il recupero di Samir Handanovic. Il portiere sloveno infatti, è risultato negativo al Coronavirus, dopo l’ultimo tampone effettuato. Il portiere sloveno, quindi, è arruolabile per il match tra Bologna ed Inter, in programma sabato 3 aprile alle 20:45. Il suo recupero è di fondamentale importanza per l’Inter di Conte.

FONDAMENTALE – Il capitano dell’Inter, è nettamente cresciuto di rendimento nel 2021, dopo un inizio di stagione costellato da luci ed ombre. Oltre a dare nuova sicurezza ad un reparto oramai collaudato, il portiere è diventato fondamentale per uno dei marchi di fabbrica dell’Inter targata Conte: la costruzione dal basso. Handanovic, infatti, è cresciuto notevolmente nel gioco con i piedi, fondamentale per poter far partire l’azione da dietro, come predicato da Conte. Gli automatismi creati e la nuova sicurezza acquisita negli ultimi mesi, lo rendono un pezzo fondamentale della squadra, a cui è difficile fare a meno.