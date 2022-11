Handanovic pronto al ritorno tra i pali. Almeno per una partita

Con André Onana impegnato nel Mondiale in Qatar con il suo Camerun, Samir Handanovic è pronto a tornare titolare tra i pali dell’Inter in almeno una delle amichevoli che attendono l’Inter a dicembre.

DI NUOVO TITOLARE – Dopo aver perso il posto di portiere titolare dell’Inter in favore di André Onana nel corso della stagione, Samir Handanovic è pronto a tornare a difendere i pali della porta nerazzurra. Quantomeno per una partita, ovvero quella in programma a Malta contro il Red Bull Salisburgo il 7 dicembre. Difficile infatti che Onana sia già presente, considerando che l’ultima partita del girone il Camerun la giocherà contro il Brasile solo cinque giorni prima, il 2 dicembre alle ore 20.00 (orario italiano). Handanovic potrebbe di nuovo essere titolare anche nella sfida del 17 dicembre contro il Betis Siviglia, anche in base al percorso della nazionale africana all’interno del Mondiale.

PREPARAZIONE – Difficile in ogni caso pensare che ormai Samir Handanovic possa convincere Simone Inzaghi a puntare di nuovo su di lui. Nonostante le amichevoli in vista, il portiere sloveno ha accettato il suo ruolo di seconda scelta nel ruolo. Ma di certo, almeno per una partita o due, potrà tornare a difendere la porta dell’Inter come fatto per circa 10 anni, fin dal suo arrivo nel 2012. Almeno fin quando André Onana non tornerà al suo posto.