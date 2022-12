Handanovic, partirai ancora da titolare con l’Inter? Una possibilità per lui

Samir Handanovic ha da tempo ormai perso il posto da titolare nell’Inter. Da ottobre circa Simone Inzaghi ha cominciato a preferire André Onana, il nuovo portiere arrivato la scorsa estate. Da gennaio una possibilità per lo sloveno.

CALO – Il calo nelle prestazioni di Samir Handanovic si è palesato in questa stagione definitivamente e ha portato Simone Inzaghi a cambiare. André Onana ora è il nuovo portiere titolare ed è già leader come dimostrato nelle partite giocate, soprattutto in Champions League. Lo sloveno patisce ormai l’età avanzata e non è riuscito a superare la concorrenza. Il rinnovo di contratto della scorsa stagione era arrivato con un obiettivo: aiutare Onana nell’inserimento in squadra e accompagnarlo per migliorare la sua comprensione del ruolo con Inzaghi. Handanovic sta seguendo l’accordo e si sta comportando da vero mentore nei confronti del portiere camerunense, che più volte ha ribadito la sua felicità nel lavorare con il compagno.

Handanovic, in arrivo una nuova chance

TITOLARE – Samir Handanovic è tornato titolare a Malta, figurando anche molto bene con il Red Bull Salisburgo (vedi articolo). Nelle prossime amichevoli arriverà ancora minutaggio e da gennaio è quasi certa una possibilità per il portiere. Lo sloveno ritornerà tra i primi 11 molto probabilmente in Coppa Italia con il Parma il 10 gennaio. Quella chance dovrà essere sfruttata da Samir per provare ad insidiare il suo compagno di reparto, anche se è difficile ormai far cambiare idea all’allenatore dell’Inter. Gli errori di inizio stagione, tra cui quello su Dybala contro la Roma, hanno pesato troppo e la squadra nerazzurra non può più perdere punti in campionato.