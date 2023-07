Handanovic, una volontà precisa spiega le paradossali voci di mercato

Samir Handanovic non è più un giocatore dell’Inter al momento. E le voci di mercato rivelano che la scelta potrebbe essere definitiva. Per una precisa volontà del club nerazzurro.

STORIA FINITA – Undici stagioni e 455 presenze dopo, la storia tra Samir Handanovic e l’Inter giunge alla fine. Il contratto dell’ex capitano è scaduto lo scorso 30 giugno, e al momento sembrano non esserci margini di rinnovo. Una decisione pienamente comprensibile da parte della società, considerando l’età di Handanovic (compirà 39 anni il 14 luglio) e lo stipendio (2 milioni netti nell’ultima stagione). Tuttavia le voci di mercato che circondano la porta dell’Inter stanno cambiando le carte in tavola.

MOSSE POCO SOSTENIBILI – A breve l’Inter riuscirà a chiudere la cessione di André Onana al Manchester United (qui gli ultimi aggiornamenti). Un’operazione cruciale per il club nerazzurro, in quanto l’addio del camerunense finanzierà quasi tutto il mercato in entrata. In primis a partire dal sostituto, che l’Inter ha individuato in Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Tuttavia l’ucraino non sarà l’unico rinforzo in porta, perché i nerazzurri stanno pensando a Yann Sommer del Bayern Monaco per sostituire anche Handanovic. Una scelta economicamente incomprensibile, considerando il prezzo (6 milioni di euro) e lo stipendio (5 milioni lordi a stagione) dell’estremo difensore svizzero. Un costo complessivo leggermente esagerato per un portiere prossimo ai 35 anni. E che dice molto – di riflesso – sui piani dell’Inter nei confronti di Handanovic (e non solo).

TAGLIO NETTO – Investire circa 10 milioni di euro per Sommer appare un azzardo. Per quanto esperto possa essere il portiere svizzero, dovrebbe comunque inserirsi e adattarsi all’ambiente nerazzurro tanto quando Trubin (se arrivasse ufficialmente al posto di Onana). Perché compiere una scelta così paradossale, avendo in casa il leader storico dello spogliatoio nell’ultimo decennio, oltretutto a un costo nettamente inferiore? L’unica spiegazione plausibile è che l’Inter abbia deciso di demolire lo zoccolo duro pre-Scudetto 2021. Salutando anche Handanovic dopo Skriniar, Brozovic e D’Ambrosio, e ripartendo da nuovi leader (Lautaro Martinez in primis). Una scelta tutto sommato comprensibile e doverosa, sebbene giunta in modo massivo e non graduale. Non resta che attendere per vedere come l’Inter saluterà e ringrazierà il secondo portiere con più presenze della sua storia (18 in meno di Walter Zenga), capitano delle ultime quattro stagioni e mezza, e degli ultimi 5 trofei nerazzurri.