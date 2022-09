Handanovic torna tra i pali in Udinese-Inter: un obiettivo da mantenere

Dopo aver lasciato la difesa dei pali ad André Onana nella sfida contro il Viktoria Plzen in UEFA Champions League, Samir Handanovic è pronto a tornare in porta nella sfida contro quell’Udinese nella quale ha giocato per diversi anni e dove si è consacrato. Con l’obiettivo di continuare a non subire gol.

DUE DI FILA – Dopo Torino e Viktoria Plzen, l’obiettivo per la difesa dell’Inter è quello non soltanto di continuare a vincere, ma anche di mantenere la porta inviolata per la terza volta di fila. Dovrà pensarci Samir Handanovic, che torna nella ‘sua’ Udine dopo aver fatto spazio ad André Onana nella gara di ieri in UEFA Champions League contro i cechi.

FORMA BRILLANTE – Non è un compito facile quello a cui è chiamato l’estremo difensore sloveno: la squadra di Andrea Sottil è in ottima forma fin qui, con sette gol segnati (dei dodici totali) nelle ultime due giornate. A due squadre come Roma e Sassuolo, per giunta. Handanovic, insieme alla difesa nerazzurra (che dovrebbe vedere anche il ritorno in campo di Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi in posizione centrale), dovrà fare del suo meglio per fermare la marcia di quattro vittorie consecutive dei friulani. E avere ancora una volta la meglio sul suo passato.