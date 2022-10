Handanovic-Onana, l’alternanza prosegue. I possibili scenari per il futuro

L’alternanza tra Samir Handanovic e Andre Onana sembra destinata a controllare. Le ultime di formazione danno lo sloveno favorito per partire dal 1′ contro il Sassuolo. La prestazione del capitano nerazzurro sarà sotto la lente di ingrandimento. Se Handanovic non dovesse dare garanzie, ecco che il camerunense potrebbe effettuare il sorpasso nelle gerarchie

GIOCA HANDANOVIC – Sembra che Simone Inzaghi abbia deciso di schierare Samir Handanovic contro il Sassuolo (qui le ultime novità di formazione), continuando quindi l’alternanza con Andre Onana. Al momento, il tecnico piacentino pare voler confermare il trend visto fino ad ora: lo sloveno titolare in campionato, il camerunense in Champions. Ma questa alternanza potrebbe presto finire, in favore di uno o dell’altro.

CAPITANO IN DISCUSSIONE – L’ago della bilancia è Handanovic: il capitano nerazzurro, dopo le critiche degli ultimi tempi, ha un’altra chance per dimostrare di essere ancora un portiere affidabile. Se contro i neroverdi la prestazione dello sloveno sarà priva di sbavature, allora il numero 1 conserverà la titolarità in campionato ancora per un po’. In caso contrario, però, Onana potrebbe diventare il titolare designato. L’ottima prestazione contro il Barcellona testimonia come il camerunense dia sicurezza al reparto e sia un portiere molto valido. Il numero 24 conta solo due gol subiti in tre partite, entrambi subiti contro il Bayern Monaco. Clean Sheet contro Viktoria Plzen e Barcellona. Mica male per un secondo portiere. Presto però, il classe ’96 potrebbe diventare il titolare. Solo il tempo ci dirà se Handanovic è effettivamente sul viale del tramonto o ancora capace di regalare prestazioni di alto livello. Il futuro, in ogni caso, sarà di Andre Onana. Per il presente bisogna ancora aspettare.