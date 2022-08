Handanovic-Onana, in Inter-Villarreal un’indicazione sulle idee di Inzaghi?

Inter-Villarreal rappresenta l’ultima occasione per Onana di giocare senza pressioni. Inzaghi ha già scelto il suo titolare, che è Handanovic. Quanto spazio darà al camerunense?

DUALISMO SBILANCIATO – Quello tra Handanovic e Onana è un dualismo che per una precisa scelta dell’Inter andrà avanti per tutta la stagione. L’inserimento del portiere camerunense è iniziato in punta di piedi. Con una presa di posizione netta di Inzaghi già alla prima conferenza stampa della stagione: il titolare è lo sloveno. In Inter-Villarreal troverà lo stesso qualche minuto?

POCO SPAZIO – Onana partiva chiaramente dietro nelle gerarchie, e in questa pre stagione non è che sia andato proprio a razzo per recuperare terreno. Qualche incertezza e un paio di assenze gli hanno tolto quello spazio che gli sarebbe servito per mettere qualche tarlo nelle idee di Inzaghi. Che col Lione lo ha comunque schierato da titolare per testarlo. Ma la sensazione è che all’avvicinarsi del campionato il suo spazio tornerà ad essere minimo. Ma quanto minimo?

ULTIMA OCCASIONE – La buona prova col Lione è un bel segnale. Sia delle qualità del giocatore che della volontà di Inzaghi di dargli spazio quando possibile. Col Villarreal però siamo alla prova generale per la Serie A. E col Lecce giocherà Handanovic, non ci sono dubbi. Facile quindi immaginare lo sloveno titolare, a gestire la porta e anche l’impostazione dal basso. Ma quanto spazio darà il tecnico a Onana? In fondo è l’ultima prova. L’ultima occasione per farlo giocare con pressione minima. Da qui in poi ogni cambio avrà un peso rilevante e andrà soppesato con estrema cura. Il camerunese avrà quindi un suo spezzone per prendere quella confidenza col campo che tanto gli è mancata o dovrà accontentarsi delle briciole? Se con gli spagnoli trovasse un minutaggio molto ridotto le gerarchie sarebbero ancora una volta più chiare.